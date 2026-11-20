TÜRK basınının deneyimli isimlerinden, spor gazeteciliğinin usta kalemlerinden, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Kıdemli Üyesi Öcal Uluç, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllar Ankara ve İzmir'de gazetecilik yapan Uluç'un vefatı, basın camiasında derin üzüntü yarattı. 1937 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya gelen Öcal Uluç, meslek hayatı boyunca Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte görev yaptı. Uluç; Tercüman, Güneş ve Türkiye gazeteleri gibi çeşitli yayın kuruluşlarının spor servislerinde yazarlık, yöneticilik ve temsilcilik görevlerini üstlendi. Türkiye gazetesinde uzun yıllar kaleme aldığı "Uluç Market" başlıklı köşesinde sporun yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerini de okurlarıyla paylaştı.

URLA'DA DEFNEDİLECEK

GAZETECİ ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ağabeyi olan Öcal Uluç, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Ali Kışlalı ile gazeteci ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın da kuzeniydi. Subay ve 13. Dönem milletvekili Fuat Uluç'un oğluydu. Mesleğine yıllarını veren, İzmir basınında iz bırakan Öcal Uluç'un vefatı, gazetecilik camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.Aynı zamanda Basın Şeref Kartı sahibi olan gazeteci Öcal Uluç için bugün (20 Kasım) saat 11.30'da İzmir Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlenecek. Törenin ardından Uluç'un cenazesi öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Urla Güvendik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.