ABD merkezli Pew Research Center'ın yayımladığı yeni nüfus projeksiyonuna göre Müslümanların sayısı 2035 yılında Hristiyanları geride bırakarak dünya genelinde en fazla mensubu bulunan dini grup haline gelecek. Tahminlere göre o yıl Müslüman nüfus 2,57 milyara, Hristiyan nüfus ise 2,52 milyara ulaşacak.

NÜFUS HIZLI ARTIYOR

YÜZYILLARDIR dünyanın en fazla mensuba sahip dini olan Hristiyanlık, önümüzdeki yıllarda bu konumunu kaybedecek. Pew Research Center tarafından hazırlanan ve 2020-2070 dönemini kapsayan araştırma, küresel nüfusun dini dağılımında önemli değişiklikler yaşanacağını gösteriyor. Araştırmaya göre Müslüman nüfusun daha hızlı büyümesiyle birlikte İslam'ın 2035'te Hristiyanlığı geride bırakması bekleniyor.

3.6 MİLYARI AŞACAK

BU tarihte dünya genelindeki Müslüman sayısının 2,57 milyara, Hristiyan sayısının ise 2,52 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. Araştırmada Müslüman nüfustaki yükselişin en önemli nedenleri arasında genç nüfus yapısı ve doğurganlık oranları gösteriliyor. 2020-2025 döneminde Müslüman kadın başına ortalama 3,1 çocuk düşerken, Hristiyan kadınlarda bu sayı 2,5 olarak hesaplandı. Diğer dini gruplarda ise ortalama doğurganlık oranı 1,6 seviyesinde kaldı. Pew'in değerlendirmesine göre nüfus artışında din değiştirmeden ziyade doğum ve ölüm arasındaki fark belirleyici rol oynuyor. Araştırmanın uzun vadeli tahminleri de dikkat çekici. Mevcut demografik eğilimlerin devam etmesi halinde 2070 yılında dünya genelindeki Müslüman nüfusun 3,6 milyarı aşması, Hristiyan nüfusun ise 3 milyarın hemen altında kalması bekleniyor. Böylece Müslümanların dünya nüfusu içerisindeki payının 2020'deki yüzde 26 seviyesinden 2070'te yüzde 36'ya yükselmesi öngörülüyor. Hristiyanların küresel nüfustaki payının ise yaklaşık yüzde 29 olması bekleniyor.