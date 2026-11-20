BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, Emine Erdoğan'a "27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi"ni takdim etti. Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörü Rukiye Rumeysa Yeniyıldız, kabulde yaptığı konuşmada, çocukların iklim krizine karşı çözümün bir parçası olabileceğini belirterek, "Bildirgemiz bizim için bir son değil, bir başlangıç. Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun güvenle büyüyebildiği bir geleceği görene kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi. Çocuklarla yakından ilgilenip sohbet eden Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.