NARLIDERE Belediyesi'nin şirketi Nar-Bel'de çalışan işçiler, ödenmeyen ücret ve sosyal alacakları nedeniyle dün iş bıraktı. DİSK Genel-İş Sendikası adına yapılan açıklamada, işçilerin 2,5 yılı aşkın süredir maaşlarını düzenli alamadığı belirtilerek biriken alacaklarının ödenmesi istendi. DİSK Genel-İş Sendikası adına yapılan basın açıklamasında, taleplerinin Narlıdere halkını mağdur etmek değil, emeklerinin karşılığını tam ve zamanında almak olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bizim derdimiz Narlıdere halkını cezalandırmak değil! Emeğimizin, alın terimizin karşılığı olan ücretleri tam ve zamanında almak istiyoruz. Derdimiz kavga değil; derdimiz çalışanın ekmeğidir" ifadelerine yer verildi.