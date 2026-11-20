TÜRKİYE'NİN sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevin ardından yeni görevi için Pakistan'a ulaştı. İki ayrı noktada çalışacak Oruç Reis, 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu, 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak. Mersin Taşucu Limanı'ndaki hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 30 Ekim'de yola çıkan Oruç Reis, ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan'a ulaştı. Pakistan kara sularındaki iki ayrı noktada çalışacak Oruç Reis, 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu, 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak. Oruç Reis'in Pakistan'a ulaşması vesilesiyle yarın Pakistan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılacağı bir tören düzenlenecek.