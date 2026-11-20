GÖKÇEADA'DAKİ hasta için sahil güvenlik seferber oldu. Beynine pıhtı atan hasta Sahil Güvenlik ekiplerince ambulansa yetiştirildi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde önceki gün hasta İ.K., beynine pıhtı atması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Çanakkale'ye tıbbi tahliyesi bildirildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye üzerine beynine pıhtı atan İ.K., sağlık personeliyle Sahil Güvenlik botuna alınarak tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik botu ile Çanakkale Kabatepe Feribot İskelesine getirilen hasta iskelede hazır bekleyen ambulansa sağ ve bilinci açık şekilde teslim edildi.