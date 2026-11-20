Mustafa Sarıgül hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası hakkında yetkisizlik kararı verildi. Bu kapsamda dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yeni bir gelişmeyi duyurdu. Açıklamaya göre, Sarıgül ile ilgili "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından dolayı, Anayasanın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaati ile fezleke düzenlenerek, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.