Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında; ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. ABD, Çin ve Rusya liderleri, yayımladıkları ortak barış bildirisinde nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği ilkesini yineleyerek nükleer riskleri azaltmak ve silahların yayılmasını önlemek için diyalog yürütme kararı aldı.

NÜKLEER GÜÇ VURGUSU

DÜNYANIN süper güç ülkeleri olarak bilinen Çin, Rusya ve ABD'nin ortak bildirisindeki kararlar arasında en çok nükleer silahlara yönelik maddeler ön plana çıktı. Gelecekte bir nükleer savaşın yaşanmaması gerektiği vurgulanan bildiride, nükleer gerilimin düşürülmesi ve bu silahların yayılmasının önlenmesi için ortak çalışma yürütüleceği belirtildi. Liderler, 'Nükleer savaş kazanılamaz ve asla yapılmamalıdır' ilkesini yineleyerek nükleer riskleri azaltmak adına diyalog yürütme kararı aldı. Bildiride ikinci olarak Birleşmiş Milletler (BM) reformuna değinildi. Bu kapsamda üç ülke, BM'nin küresel sorunlara daha etkili yanıt verebilmesi ve uluslararası barış ile güvenliği koruyabilmesi için reformları destekleyeceğini duyurdu. Son yılların en büyük krizlerinden biri olan enerji güvenliği de metinde yer aldı. Enerji arzının istikrarlı biçimde sürdürülmesinin önemine dikkat çekilirken, üç ülkenin rafine petrol ürünlerinin üretimini ve arzını artırmayı planladığı ifade edildi.

YALTA'NIN GÖLGESi

ÜÇLÜ buluşmanın gündeme taşıdığı en dikkat çekici tartışmalardan biri, dünyanın yeni bir Yalta sürecine girip girmediği oldu. 1945 yılında ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği liderleri Yalta'da buluştuğunda İkinci Dünya Savaşı henüz sona ermemişti. Ancak savaş sonrasının siyasi ve güvenlik düzenine ilişkin kararlar alınmaya başlanmıştı. Bugün Shenzhen'deki görüşmenin Yalta ile karşılaştırılmasının temelinde de büyük güçlerin kendi aralarında yeni nüfuz alanları belirleyebileceği endişesi bulunuyor.