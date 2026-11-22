



Bu bilinçle şiddetsiz yaşamı toplumsal bir davranış biçimi, saygıyı ise ortak bir değer ve yaşam kültürü haline getirmenin hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kadına yönelik şiddetle mücadelede olay gerçekleştikten sonra müdahale eden anlayışın ötesine geçilerek, riski henüz oluşmadan fark eden, bilimi ve teknolojiyi sahaya entegre eden yeni, proaktif ve bütüncül bir dönem başlatılarak, şiddetin görünen sonuçları kadar, psikolojik baskı, dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi farklı boyutlarına da odaklanılıyor. Bakanlık, Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritası aracılığıyla riskleri erken aşamada tespit ederek şiddet yaşanmadan harekete geçmeyi hedefliyor. Kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler ise her ilin ve her hanenin ihtiyacına göre şekillendiriliyor. Şiddetsiz ve güvenli bir geleceğin toplumsal temellerinin inşa edilmesi hedefiyle, özellikle gençlerin aktif katılımını merkeze alan eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla saygı, sevgi, merhamet ve sorumluluk gibi değerlerin gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesi destekleniyor."

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