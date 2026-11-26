ULAŞTIRMA Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, HGS'ye ilişkin sorularla ilgili açıklama yaptı. HGS aboneliği olan bir aracın, otoyola girdikten sonra etiketinin okunduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, eğer etiket okunmuyorsa, plakanın okunarak HGS etiketiyle eşleştirildiğini anlattı.

E-DEVLET BİLGİLENDİRMESİ

Uraloğlu, hesapta yeterli bakiye varsa geçiş ücretinin otomatik tamamlandığını belirterek "Eğer ihlalli geçiş varsa 15 güne kadar her türlü ödeme cezasız olarak yapılabilmektedir. 15 güne kadar eğer bir ödeme yapılmamışsa 45 güne kadar bir kat cezayla ödeme yapılmaktadır. Yine 45 günden sonra ödeme yapılmamışsa bu sefer yasal takip süreci başlatılmaktadır" ifadelerini kullandı. Uyarıların yapılmasına rağmen sıkıntıların olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Artık firmaların inisiyatifine bırakmaksızın, E-Devlet platformu üzerinden vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlayacağız. Karayollarında cezasız ödeme oranı yüzde 88 iken özel otoyollarda yüzde 97 seviyesinde. Burada ceza yaptırımları biraz daha ağır olduğu için ödeme istekliliği de daha fazla. Özel otoyollarda yaklaşık 2,2 milyon geçiş için yasal takip süreci başlatılmış. Çünkü Karayolları Genel Müdürlüğü'nde herhangi bir icra işlemi başlatmıyoruz. Çünkü Karayollarından geçilen ücretler kamu alacağı niteliğinde" dedi.

KREDİ KARTLI GEÇİŞLERDE SORUN YOK

URALOĞLU, HGS sürecinin 2010'da başladığını, 2018'de 10 kat olan cezanın 4 kata düşürüldüğünü, 2022'de de ceza süreçlerinin 15 günden 45 güne uzatıldığını hatırlatarak, "Kredi kartına bağlanan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Sadece PTT'nin HGS hesaplarında yetersiz bakiyeler maalesef sıkıntı. e-Devlet üzerinden yapılan bildirimler, yine çok dikkatli takip edilmiyor. Yaklaşık 1,5 ay önce KVKK'nın 'hiç kimse hiç kimsenin plakasını sorgulayamaz' kararı var. Bunun üzerine bizim diğer sistemler üzerinden yapılan sorgulamalarda biraz aksamalar oldu. Bunu da görüştük, gideriyoruz. HGS etiketinin kullanılmıyor olması, araç sahiplerinin ve kullanıcılarının farklı olması karşılaştığımız problemlerdir. Yasal takibi durdurduk. Sorularınızda, 'yasal takibi durdurdunuz ancak ödenmişler ne olacak?' dediniz. Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri biz geri iade ettireceğiz. Usulüne uygun yapılmamış olan icra takiplerinden bahsediyorum. Burada biz, 2025 yılı için 25 bin tane dosyayı da tek tek incelediğimizi özellikle dikkatinize sunmak isterim. Yani bu noktada da bir şey kaçırmamaya gayret ediyoruz."