İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesinde açtılan dava reddedilmişti. Bunun üzerine karar, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesine taşınmış, istinaf başvurusunun da reddedilmesi üzerine dosya Danıştay'a götürülmüştü. Danıştay 8'inci Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin mahkeme kararını oy birliğiyle onadı. Böylece diplomanın iptaline ilişkin karar kesinleşti.