SELAHATTİN GEZER YAZDI...

Anlatacaklarımın elbette istisnaları vardır. Ancak bu mevzuda istisnalar, kötü ayak izleridir. Bizi güzele götüren ise güzel izlerdir. Aslında biz eskiyi özlemiyoruz, eskinin samimiyetine hasretiz. Samimiyet ve sevgi, farkında olmadan bize sıcacık bir yorgan olmuş. Sobalı evleri ısıtanın yalnızca soba değil, sağlıklı ilişkiler ve içten paylaşımlar olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Eskiden ilişkilerde, dostlukta ve sevgide yalnızca parmak izi yoktu; kalp ve ruh izi de vardı. Arkadaşlar, komşular sıradan bir selamla geçiştirilemez; hâl hatır sorulur, varsa müşküle omuz verilirdi. Gaz lambasının ışığında yürek ısıtan, aydınlık sohbetler edilirdi. Samimiyetsizce verilmiş bir bardak çayın kokusu alınır, ilk bardaktan sonra uzaklaşılırdı. Yürekle doldurulan bardaklar ise peşi sıra dizilir, sohbetin katarı olurdu. Sabah kara lastikle gidenler, akşam aydınlık yüzle ve özlemle dönerlerdi. Aynı sahandaki bulguru hiç burulmadan, birbirlerine de burkulmadan yerlerdi. Evin damı aksa bile huzur her yere sızardı.

EMEK VE SAMİMİYET Anne babalar pek de "Seni seviyorum." demezlerdi ama bayram için alınan pabuç ve elde dikilen mintan, her dikişiyle sevgiyi perçinlerdi. Bir delikanlı ya da genç kız kolay kolay "Seni seviyorum." diyemezdi. O kelime sakız olmadan önce defalarca yürekte yoğrulurdu. "Seni seviyorum." demek bir sancak dikmek gibiydi. O sancak yüreğe dikilir, sevilen insan o yüreğe yurt edinirdi. Parmağa yüzükler sadakatle takılırdı. Varlıktan ziyade, bir şeyde ne kadar emek ve samimiyet varsa o kadar kıymetli ve unutulmaz olurdu. Sanıyoruz ki unutulmayan şey eskidir, yani hatıralardır. Oysa bir şeyi tatlı ve hoş kılan, onun yürekle yapılması ve yürekle yaşanmasıdır. İNSAN RUHU YOĞUNDU

Şimdi her şey çok ama sevindiren kanaat yok. Gürültü, şamata çok ama unutulmaz muhabbetler yok. Bakkaldan alınan bir külah zeytinle ekmeğin tadı, hiçbir marketten alınanla aynı olmuyor. Evet, eskiden her şeyde insan eli, insan ruhu ve duyguları daha yoğundu. Biz eskiyi özlerken aslında insan emeğini özlüyoruz. Eksikleri ve yokluğu insanın samimiyeti, doğallığı ve sevgisi telafi ederdi. Çocukken ekmeğe sürülen salçanın lezzeti, annelerin eksikliği ortadan kaldıran aşk ve şevkle o ekmeği hazırlamasından gelirdi. Çocuğun da yokluğu bilmesi ve kanaati o lezzeti meydana getirirdi. Her sıkıntıyı yaşamış anneler, salçayla beraber yüreklerini de ekmeğe sürerlerdi. O ekmek, kanaatkâr çocuklara adeta ziyafet olurdu. Koşar, oynar; sonra istekle kitabın ve defterin başına otururlardı. Şimdi ise anneler bazen ekmeğin yanına telefonu, tableti koyup çocuklarına veriyorlar ama çocuklar yine de mutlu olmuyor. İmkânların çoğalması, mutluluğu aynı ölçüde artırmıyor. Çocukların ihtiyacı olan şeylerin başında, kendileriyle ilgilenilmesi, dinlenilmeleri ve sevilmeleri geliyor.

SEVGİYLE PAYLAŞMAK

Düşünüyorum da çocukların bugün mutlu olamamasında, acaba çok şeyi önlerine sermemizin ve bazen de onları başımızdan savmamızın payı var mı? "Bizi bıraksınlar da ne yaparlarsa yapsınlar." düşüncesiyle hareket ederek onları biz mi şımartıyoruz? Oysa diz dize, göz göze oturup muhabbet etmek, birbirimizi gerçekten dinlemek gerekiyor. Asıl eksikliğin eşya değil, muhabbet ve sevgi olduğunu; hiçbir eşyanın, hiçbir yiyecek ve içeceğin muhabbetin yerini dolduramayacağını bilmeliyiz. En önemlisi de birbirimize sevgiyi ve samimiyeti yeniden öğretmeliyiz. Bütün ilişkilerimizde sevgi ve samimiyet yeniden dirilse, çocuklarımız da bizden gördükleriyle küçük yaşta sevmeyi, kanaati ve paylaşmayı öğrenseler... Yürekten ve sevgiyle paylaşmayı, kanaati ve muhabbeti görmeyen çocuklarla sağlam bir gelecek inşa edilmez. Eğer bu değerleri yeniden hayatımıza taşıyabilirsek, ileride çocuklarımızın da eskiyi kıymetli kılan şeyleri olacaktır: Yürekle, sevgiyle ve samimiyetle yaşanmış güzel hatıraları...