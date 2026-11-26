HASAN Kalyoncu Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Avrupa Kadın Rektörler Birliği'ne üye oldu. Yükseköğretimde kadın liderliğinin güçlendirilmesi, fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren birlikte; HKÜ'yü, Rektör Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan temsil edecek.

ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, EWORA üyeliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı; "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak kadınların bilimde, akademide ve yönetim süreçlerinde daha etkin rol üstlenmesine büyük önem veriyoruz. Üniversitemizde kadın çalışanlarımızın yüzde 50 oranında temsil edilmesi, bu yaklaşımımızın somut göstergelerinden biridir. Düzenlediğimiz 'İklim Bilim Kadın 2035 Çalıştayı' ile de kadınların iklim değişikliğiyle mücadelede, bilimsel üretimde ve karar alma süreçlerinde üstlendiği rolü gündeme taşıdık. Bu alandaki çalışmalarımızı uluslararası düzeye taşımak istiyoruz. EWORA üyeliğimizi, kadın akademik liderler arasında deneyim paylaşımını artırmak ve üniversitemiz adına yeni iş birlikleri geliştirmek açısından değerli buluyoruz." Üyelik kapsamında HKÜ; akademik liderlik, fırsat eşitliği ve yükseköğretimde kurumsal dönüşüm alanlarındaki uluslararası çalışmalara katılım sağlayarak bilgi ve deneyim paylaşımını geliştirmeyi hedefliyor.