Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ergin Dinç, Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ile üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Tören, şehitlerin naaşlarının defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek uçaklara uğurlanmasıyla sona erdi.

Eskişehir'de eğitim maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterin 24 Kasım'da kaza kırıma uğraması sonucu, Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit olmuştu.

Şehitlerin naaşları, Adli Tıp işlemleri için Ankara'ya getirilmiş, işlemlerinin ardından Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına tören için gönderilmişti.

Törenin ardından, Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazeleri Antalya'ya, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un cenazesi Sivas'a, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın cenazesi Denizli'ye, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın cenazesi Kayseri'ye gönderildi.