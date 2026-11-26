KADIN kooperatiflerine yönelik çalışmaları dolayısıyla Migros'a, Türkiye Yüzyılında Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Programında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından plaket takdim edildi. Kadın kooperatiflerinin üretim ve ticari kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten Migros, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Kadın Kooperatiflerini Perakende Ticareti ve Mentörlük ile Destekleme Protokolünü imzaladı. Beş yıl süreyle uygulanacak protokolle kadın kooperatiflerinin perakende ticaret ekosisteminde daha etkin yer alması, ürünlerinin daha geniş tüketici kitlelerine ulaşması ve sürdürülebilir ticari yapılara kavuşması hedefleniyor.

KOOPERATİF ÜRÜNLERİ SATIŞTA

İş birliği kapsamında kadın kooperatiflerinin ürünleri, Migros mağazalarında oluşturulacak özel görünürlük alanlarında müşterilerle buluşturulacak. Mentörlük desteğiyle kooperatiflerin kurumsal ve ticari yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı" kapsamında, kadın kooperatiflerine sağladığı destek ve Ticaret Bakanlığı ile hayata geçirdiği iş birliği dolayısıyla Migros'a, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından plaket takdim edildi. Ödülü, Migros adına Migros Grubu Hukuk ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı Özlem Tavaslıoğlu aldı.