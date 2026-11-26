ALMAN kamu televizyonu ZDF'ye ellerinde silahlarla röportaj veren Daltonlar suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 çete üyesi, saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

"SAYAMAYACAĞINIZ KADAR ÇOK"

ALMAN kanalı, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Daltonlar suç örgütü üyeleriyle görüşerek röportaj yapmıştı. "Sınır tanımayan cinayet" adlı üç bölümlük belgeselde suç örgütü üyelerine yer verilmişti. Gece saatlerinde ZDF'de yayımlanan 65 dakikalık belgeselde, maskeli bir suç örgütü üyesinin araç içerisinde silahla röportaj verdiği görüntüler ekrana yansımıştı. Röportajda muhabirin silahların sayısına ilişkin sorusuna "Sayamayacağınız kadar" yanıtını veren örgüt üyesi, silahların kaynağına ilişkin soruyu ise cevapsız bırakmıştı.