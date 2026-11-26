YENİ Parti'de 28 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün belli oldu. Kurucu MYK'da görev alan 6 isim ile Özgür Özel'in önceki dönem MYK'larında görev yapan 13 isim yeni MYK'da yer aldı. Bu kapsamda MYK'da, Genel Sekreterliğe Selin Sayek Böke getirilirken İzmir Milletvekili Salih Uzun, Parti Sözcüsü oldu. Özgür Özel tarafından belirlenen 28 kişilik MYK, idari görevler ve politika kurulları olmak üzere 2 ayrı yapı üzerine oluşturuldu. Kurulda 14 üye partinin siyasi, örgütsel ve idari faaliyetlerini yürütürken, 14 üye politika geliştirme çalışmalarından sorumlu olacak.