Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.Ofis girişinde tokalaşan Erdoğan ve Tasulas, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜŞME HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

İletişim Başkanlığı görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi potansiyeli bulunduğunu, olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan , ortak mirasımız olan azınlıklar konusuna öncelikle insani temelde yaklaşmanın önem arz ettiğini, Türkiye'nin bu konudaki müspet yaklaşımlarının Yunanistan'da da karşılığını görmeyi arzu ettiğimizi ve bu tutumun ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını belirtti.

EGE VE DOĞU AKDENİZ İÇİN İSTİKRAR MESAJI

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Ege'yi barış denizi yapmak konusunda tereddüdümüzün bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti.