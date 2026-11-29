Bolu'da Yedigöller Milli Parkı bölgesinde irtibat kesilen Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu araca dün sabaha karşı ulaşıldı. Çocukların durumunun iyi olduğu bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, arama çalışmalarını, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan koordinasyon merkezinden takip etti. Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarını kriz merkezinde izleyen Göktaş, kafileye ulaşıldığı ve durumlarının iyi olduğu haberini burada aldı. Kriz merkezinde yaşanan sevinç anı cep telefonuyla kaydedildi.
ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİ
Bakan Göktaş, haberi alır almaz Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile iletişim sağlayarak durum hakkında bilgi verdi. Göktaş, Erdoğan'la görüşmesinde, "Yanlış bir yola sapmışlar, çamura batmışlar. Elhamdülillah kriz merkezinde haberi geldi. Hepsinin sağlığı yerinde. Müjdeyi de size vermek istedim. 14-17 yaş grubu, 10 kız çocuğumuz, 3 personelimiz. AFAD Başkanımız burada, İçişleri Bakanımız yolda, bütün komutanlarımız burada. İHA, SİHA'larımızla BAYRAKTAR TB2 de sahadaydı, orman teşkilatımız da sahadaydı. Burada çok büyük bir koordinasyon yürütüldü, vatandaşın çok büyük desteği oldu" ifadelerini kullandı.
'HEPSİ BİZİM EVLADIMIZ'
Yaşadığı mutluluğu anlatan Bakan Göktaş, "Öncelikle anne olarak çok etkilendim, onlar bizim evlatlarımız, onlara kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz, bize emanetler. Onların o durumda neler hissedebileceklerini bizler de derinden hissettik. Bir annenin ve babanın bu tür olaylara duyarsız kalması mümkün değil, onların endişe dolu dakikalarını bizde burada yaşadık. Onların bulunması bizleri duygulandırdı hem de mutluluk verdi. Nihayetinde evlatlarımıza kavuşuyoruz. Bataklığa saplanmışlar ve hepsi biraz çabalamış, aracı itmeye çalışmışlar ve ayakkabıları çamur içerisindeydi ve çorapları ıslanmasın diye de ayaklarına poşet bağlamışlar. Bu durum bizi çok duygulandırdı, çocukların bir azmi var. Ayrıca bakım personelimiz çok tecrübeli özellikle akünün bitmemesi için bir çaba sarf etmişler görünme durumuna karşı. Etrafa bakınmışlar ama çok hızlı karanlık çökünce biraz endişeli bir süreç olmuş ama 'devletimiz bizi arıyordur' duygusundan hiç şüphe duymamışlar. Burada tek bir çocuğumuzun saçının teline zarar gelmesin diye seferber olduk" dedi.