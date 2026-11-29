Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Tasulas'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Erdoğan ve Tasulas baş başa görüşmeye geçti.

EGE BARIŞ DENİZI MESAJI

Kritik görüşmede birçok konu ele alındı. Başkan Erdoğan, Yunan mevkidaşı Tasulas ile görüşmesinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi potansiyeli bulunduğunu, olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, ortak mirasımız olan azınlıklar konusuna öncelikle insani temelde yaklaşmanın önem arz ettiğini, Türkiye'nin bu konudaki müspet yaklaşımlarının Yunanistan'da da karşılığını görmeyi arzu ettiğimizi ve bu tutumun ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Ege'yi barış denizi yapmak konusunda tereddüt bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti. Başkan Erdoğan dün ayrıca, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen 29. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül törenine bir mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında haber kameramanlarının çalışmalarına dikkat çekerek, "Çoğu zaman sanatçı dokunuşuyla çekilen görüntülerin arkasında büyük bir emek ve fedakârlık vardır. Emeğin ve fedakârlığın taltif edildiği bu anlamlı törende ödül alanları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, Gazze'den gelen görüntülerde yıkılan evinin önünde evladının adını seslenen bir annenin feryadını hatırlattı.

BİR ANNENİN FERYADI

Çiftçi, bu acının kendi hayatı tehlikede olmasına rağmen görevini sürdüren bir kameraman tarafından dünyaya ulaştırıldığını belirtti. Çiftçi, "İnsan, o görüntüyü izlerken kendi evladını düşünüyor. Bir çocuğun korktuğunda annesine nasıl sığındığını hepimiz biliriz. Peki, sığınacağı evi yıkılmış, seslendiği annesinden cevap alamayan bir çocuğun acısına nasıl kayıtsız kalabiliriz ki? İnsan hayatının kıymeti, doğduğu yere, konuştuğu dile, taşıdığı inanca göre değişmez. Gazze'de ve bütün mazlum coğrafyalarda yaşananlara tanık olmak, hepimize ağır bir mesuliyet yüklüyor. O acıyı doğru aktarmak, uğradıkları haksızlık karşısında sesimizi yükseltmek, elimizden gelen yardımı esirgememek vicdanımızın gereğidir. Bir acıyı her gün görmek, ona alışmamıza sebep olmamalıdır" dedi.

A HABER'E MANSİYON ÖDÜLÜ

Törende Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Akın, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye üzerinde İstiklal Marşı yazılı hat tablo hediye etti. Bakan Çiftçi'ye ayrıca kamera verilerek görüntü çekmesi istendi. Kameramanlık deneyimi sorulan Çiftçi, "Atalarımızın bir sözü var, 'Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya denk getiremez' diye. Bu işin o kadar da kolay olmadığını bu vesileyle tecrübe etmiş olduk" dedi. Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi. A Haber'den Barış Yar ve İlter Yeşiltaş, "Sis Bombası" adlı eserleriyle mansiyon ödülünün sahibi oldu.