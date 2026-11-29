ADALET Bakanı Akın Gürlek, ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin her alanda güçlendiği bu dönemde adalet teşkilatını da hak ettiği seviyeye ulaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin ise, "Soruşturmanın büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruz. İnşallah kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngörüyoruz" dedi. Öte yandan, SPK, 17 Eylül 2026'da alım ve satım işlemlerine kapatılan 26 yatırım fonunun yeniden işleme açılmasına karar verdi. Söz konusu fonlarda işlemler, yarın hem TEFAS'ta hem de platform dışı dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden başlayabilecek. Ayrıca, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın, fon soruşturması kapsamında İngiltere'de dondurulan 29 milyon 200 bin sterlinin (yaklaşık 2 milyar TL) gönüllü olarak Türkiye'ye iadesi için savcılığa başvurduğu kaydedildi. Gönüllü iadelerin toplam tutarının 45 milyar lirayı aştığı açıklandı.