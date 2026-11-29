DIŞIŞLERI Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Al Sharq Forum 2026'nın açılışında konuştu. Dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasını temsil eden Müslüman ülkelerin bu dönüşümde söz sahibi olabileceğini ifade eden Fidan, bunun için ortak politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bölgesel sorunlara çözüm üretirken, alınan kararların sonuçlarından doğrudan etkilenen ülkelerin öncülük etmesi gerektiğini belirten Fidan, "Biz problemlerimize sahip çıkmalıyız ve bölgemizde birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu. Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Savunma İttifakı ile Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Bölgesel Dörtlü platformunu bu yaklaşımın örnekleri olarak gösterdi.

ORTAK DEĞER VURGUSU

İŞ birliğinin güvenliğin yanı sıra ticaret, ekonomik entegrasyon, bilim ve teknoloji alanlarında da geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Konuşmasında Filistin'e de değinen Fidan, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve bölgenin yeniden inşası için çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi. Fidan, adil ve kalıcı barışın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümle mümkün olacağını ifade etti. Forumdaki gençlere de seslenen Fidan, bilgiye ve teknolojiye erişimin toplumlar arasında kalıcı bağlar kurmak için kullanılmasını istedi. Gençlerin yeni iş birliği yolları geliştirebileceğini belirten Fidan, ortak değerleri somut adımlara dönüştürme çağrısı yaptı.