HATAY'DA sosyal medya platformunda canlı yayın yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devletine, devletin kurumlarına, Türk Polis Teşkilatına ve şehitlere yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen Mehmet Uğur Yumuşak isimli şahıs, polis ekipleri tarafından ters kelepçe yapılarak evinde yakalanmıştı. 1 cinsel saldırı ve 2 tehdit- hakaret suçundan 3 suç kaydı bulunan şahsın; geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında şehit olan 5 Mehmetçiğe hakaret ederek, "Beni tutuklasanız da hadi gel, beni tutuklayacak devleti daha tanımamışım" sözleri hayrete düşürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.