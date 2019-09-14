Kantinci istedi bahçeyi ikiye böldüler

İzmir Alsancak’ta aynı bahçeyi paylaşan iki okulun arasına tel çitle duvar örüldü. Sebep ise Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantincisi Ramazan Güzel’in, öğrencilerin diğer okulun kantinine gitmesini istemeyişi...

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde aynı bahçeyi paylaşan iki okulun arasına tel örgü çekildi. Konak Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kantincisi Ramazan Güzel, aynı bahçeyi paylaşan öğrencilerin 100. Yıl Olgunlaşma Enstitüsü'nün kantinine gitmesini engellemek için ortaya tel örgütü çektirdi. Ortaya çıkan manzara, Avrupa'yı ikiye bölen soğuk savaşın simgesi 'Berlin Duvarı'nı anımsattı. Öğretmenler ve öğrenciler ise durumdan mağdur.



MASRAFLAR KANTİNCİDEN



Okulun B Bloğu'ndaki dersliklere geçmek için dakikalarca yürümek zorunda kalan öğrenci ve öğretmenler bu tel örgünün kaldırılmasını istiyor. Yeni Asır'a açıklama yapan Lise Müdürü Ekrem Aras, tel örgünün çekilmesinde masrafların kantinci tarafından karşılandığını ve birinci nedenin kantin anlaşmazlığı, ikinci gerekçenin de güvenlik sebebi olduğunu iddia etti. Aras, B Blok'a geçiş bir ara kapı yapılacağını da söyledi.



HİÇ MEMNUN DEĞİLLER



Yeni Asır'ı arayan öğretmenler ise acilen bu tel örgünün kaldırılmasını ya da okulun B Bloğu'ndaki dersliklere geçiş için tel çitin uygun bölümünde bir kapı açılması gerektiğini dile getirdiler. Okulun adeta 'Berlin Duvarı' gibi ikiye bölünmesi ile Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bazı öğrenci ve öğretmenleri B Blok'ta bulunan dersliklere gitmek için yürümek zorunda kalıyor.



KALDIRILMASINI İSTİYORUZ



İsmini vermek istemeyen ve çok mağdur olduklarını belirten bir öğretmen, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Yağmur yağdı bugün mağdur olduk, bir dakikadan az sürede gideceğimiz yere, çit duvar yüzünden 5-6 dakika yürüyerek ulaşmak zorunda kalıyoruz. Doğal olarak tabii ki bizler ve öğrenciler derse geç kalıyor. Kantinci istedi diye bu okulun bahçesinin ikiye bölünmesi hiç şık ve mantıklı olmadı. Bu çit tel duvarın kaldırılmasını bekliyoruz."



İNCELEME BAŞLATILDI



Konuyla ilgili Yeni Asır'a konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bu konuda okul müdürlerinin görüşlerini aldığını ve inceleme başlattıklarını ama asıl amacın öğrencilerin güvenliği ve ders saatinde dışarı çıkma kontrollerinin yapılması yönünde bilgi geldiğini söyledi. Yahşi konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.

FATİH ŞENDİL