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’ta spora tarifesi

Kültürpark’ta spora fuar tarifesi
Giriş Tarihi: 14.9.2019

'in Konak ilçesindeki alanında spor yapan vatandaşlar, fuar zamanı giriş ücretiyle karşılaşınca şok yaşadı. Her gün ücretsiz bir şekilde spor yaptıklarını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İzmir'in Konak ilçesindeki Kültürpark fuar alanında spor yapan vatandaşlar, fuar zamanı giriş ücretiyle karşılaşınca şok yaşadı. Her gün ücretsiz bir şekilde spor yaptıklarını belirten vatandaşlar, "Fuara girişlerin ücretli olmasının bizimle ne ilgisi var anlamıyoruz. Spor amaçlı kullandığımız parka giriş ücreti neden verelim. Fuarı gezmek amacıyla girmiyoruz. Spor yapmak istiyoruz. Konuyla ilgili İZFAŞ'a defalarca ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Konuyla ilgili çözüm bekliyoruz. Her gün girdiğimiz parka şimdi ücret ödemenin hiçbir mantığı yok. Anlayış bekliyoruz" dedi.

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