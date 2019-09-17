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su kesintisi 17 Eylül Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi 17 Eylül Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

17.09.2019, 09:29

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. 17 Eylül Salı tarihli duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre İzmir'de bugün birkaç ilçede su kesintileri yaşanıyor. İzmirliler su kesintileri ile ilgili detayları araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi detayları...

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17.09.2019 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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