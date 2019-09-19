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Ege roket takımı 'te stant açtı

Ege roket takımı TEKNOFEST'te stant açtı

19.09.2019, 12:29

(EÜ) öğrencilerinden oluşan Topluluğu, , ve ()'nde stant açtı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, Egeli öğrencilerinden oluşan Ege Savunma Teknolojileri Topluluğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'nde davetli olarak stant açtı. Geliştirdikleri insansız kara aracı ve roketle ilgili çeşitli başarılar elde eden topluluk, standı ziyarete gelenlere çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklardan ziyaretlerine gelen yetkililere de bilgi paylaşımında bulunan topluluk üyesi öğrencilere, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da destek verdi. Budak, "Gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve hatta önüne geçmek için önemli projeler hayata geçirdik. Akademisyenlerimizi de bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerimizi de destekliyoruz. Bu yıl ilk kez katıldıkları yarışmalarda önemli başarılar elde eden Ege Savunma Teknolojileri Topluluğundaki öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz desteklendiklerinde nasıl başarılı olduklarını bir kez daha gösterdi. Gelecek yıllarda gençlerimizin başarılarını daha ileriye taşımaları için desteklerimiz artarak devam edecek" dedi.


Topluluk, geliştirdikleri insansız kara aracı ile bir süre önce düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ROBOİK İnsansız Kara Aracı yarışmasında Türkiye 4'üncüsü olmuştu. Yine topluluktaki öğrenciler tarafından kurulan Ege roket takımı da, TÜBİTAK SAGE ve Roketsan tarafından düzenlenen yarışmaya katıldıkları roketle finale kalma başarısı göstermişti.

İHA
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