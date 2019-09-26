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Can dostların ebedi mekanı

Can dostların ebedi mekanı
Giriş Tarihi: 26.9.2019

'nin Menemen'de oluşturduğu 4 bin kapasiteli , can dostlarını kaybeden hayvanseverler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menemen'de oluşturduğu 4 bin kapasiteli hayvan mezarlığı, can dostlarını kaybeden hayvanseverler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Bugüne kadar mezarlığa 500'e yakın evcil hayvanın gömü işleminin gerçekleştiği öğrenildi. Hayvanseverlerin bu hizmetten faydalanmak için gerekli belgelerle birlikte Menemen'deki Seyrek Geçici Köpek Bakımevi'ne başvurabilecekleri bildirildi.

4 BİN HAYVAN KAPASİTELİ

43 dönüm arazi üzerine kurulan alanda, hem yardıma muhtaç sokak hayvanları için tedavi ve rehabilitasyon merkezi, hem de telef olan evcil hayvanlar için 4 bin hayvan kapasiteli bir mezarlık bulunuyor. Vatandaşlar, hem kaybettikleri can dostlarının mezarının nerede olduğunu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyor hem de evcil hayvanlarının mezarlarını ziyaret edebiliyor.



NASIL BAŞVURABİLİRLER

Hayvanseverlerin, Menemen'de bulunan hayvan mezarlığını kullanabilmeleri için öncelikle İzmir'de nüfusa kayıtlı olmalı. Ayrıca hayvanını yaşıyorken belediyeye gidip kaydettirerek kimlik kartını çıkarmış olması ve 55 lira hizmet bedelini ödemesi gerekiyor. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra hayvanını mezarlığa defnedebiliyor.

MELİH DEMİRTAŞ

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