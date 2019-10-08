Urla’da kaçak AVM’ye mühür

Urla'da Yenikent Mahallesi'ndeki Bamboo Alışveriş Merkezi ve işyerleriyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Yapı kullanım belgesi ve işyeri açma ruhsatları olmadığı belirtilen alışveriş merkezi ve içerisindeki işyerleri Urla Belediyesi tarafından mühürlendi

Urla'da Yenikent Mahallesi'ndeki Bamboo Alışveriş Merkezi ve işyerleriyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Yapı kullanım belgesi ve işyeri açma ruhsatları olmadığı belirtilen alışveriş merkezi ve içerisindeki işyerleri Urla Belediyesi tarafından mühürlendi. Belediyenin yaptığı incelemede Bamboo AVM'nin yapı kullanım izin belgesi ve içindeki mağaza ve restoranların da işyeri açma ruhsatları olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Barış Bükülmez de konuyu geçtiğimiz 1 Ekim'deki meclis toplantısında verdiği önerge ile gündeme getirmiş, AVM'nin yapı kullanma izin belgesi ile içindeki işyerlerinin ruhsatı olup olmadığını sormuştu. AVM, belediye ekipleri tarafından dün mühürlendi. AVM'nin gerekli belgelerinin olmadığını geçtiğimiz haftalarda tespit ettiklerini ifade eden Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "İlçede işyeri açma ve yapı kullanım izin belgesi alma sürecinde herkese eşit davranıyoruz. Kimseye ayrımcılık yapmıyoruz" diye konuştu.