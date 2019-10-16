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Kayıp köpeğini bulana ödül verecek

Kayıp köpeğini bulana ödül verecek
Giriş Tarihi: 16.10.2019

'in Balçova ilçesindeki Müdürü , kaybolan kangal cinsi köpeğini bulmak için 'a ilan verdi. Serkan Gök 4 yaşındaki Şah isimli köpeğini bulana ödül vereceğini açıkladı

İzmir'in Balçova ilçesindeki Aquapark Tesisleri Müdürü Serkan Gök, kaybolan kangal cinsi köpeğini bulmak için Yeni Asır'a ilan verdi. 4 yaşındaki Şah isimli köpeğini doğar doğmaz bir arkadaşından aldığını söyleyen Gök, durumu polise de bildirdi. Köpeğini bulan kişiye ödül vereceğini söyleyen Gök, "Ben onu 2 çocuğumla beraber büyüttüm. Bulunana kadar bu işin peşini bırakmayacağım" dedi. Serkan Gök, Şah'la ilgili bilgi vermek isteyenlerin kendisine 0 553 786 55 06 numaralı telefondan ulaşabileceğini söyledi.

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