Kayıp köpeğini bulana ödül verecek

İzmir'in Balçova ilçesindeki Aquapark Tesisleri Müdürü Serkan Gök, kaybolan kangal cinsi köpeğini bulmak için Yeni Asır'a ilan verdi. Serkan Gök 4 yaşındaki Şah isimli köpeğini bulana ödül vereceğini açıkladı

İzmir'in Balçova ilçesindeki Aquapark Tesisleri Müdürü Serkan Gök, kaybolan kangal cinsi köpeğini bulmak için Yeni Asır'a ilan verdi. 4 yaşındaki Şah isimli köpeğini doğar doğmaz bir arkadaşından aldığını söyleyen Gök, durumu polise de bildirdi. Köpeğini bulan kişiye ödül vereceğini söyleyen Gök, "Ben onu 2 çocuğumla beraber büyüttüm. Bulunana kadar bu işin peşini bırakmayacağım" dedi. Serkan Gök, Şah'la ilgili bilgi vermek isteyenlerin kendisine 0 553 786 55 06 numaralı telefondan ulaşabileceğini söyledi.