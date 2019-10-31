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Karabağlar’da tüm parklar yenileniyor

Karabağlar’da tüm parklar yenileniyor
Giriş Tarihi: 31.10.2019

çalışmalarına ara vermeden devam eden , hem çocukların ve yetişkinlerin daha iyi zaman geçirmelerini sağlamak hem de kente değer katması amacıyla parklarını günümüz koşullarına uygun hale getiriyor.

Yeşil alan çalışmalarına ara vermeden devam eden Karabağlar Belediyesi, hem çocukların ve yetişkinlerin daha iyi zaman geçirmelerini sağlamak hem de kente değer katması amacıyla parklarını günümüz koşullarına uygun hale getiriyor. Bu kapsamda geçen dönem Gazeteci Barış Selçuk ve Tanju Okan başta olmak üzere çok sayıda parkını yenileyen Karabağlar Belediyesi, son olarak 5 parkı ihale yoluyla modern bir görünüme kavuşturdu.

PLANLI KENTLEŞME

Basın Sitesi mahallesindeki Basın Sitesi Parkı, Devrim mahallesinde bulunan Hulusi Kentmen Parkı, Esenlik mahallesindeki Ant Parkı, Günaltay mahallesindeki Devlet Demiryolları Parkı ve Tahsin Yazıcı mahallesindeki Kadın Hakları Parkı tamamen yenilendi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Bir yandan ilçemizin planlamasını yaparak modern bir Karabağlar yaratma hedefimize adım adım ilerlerken, diğer yandan yeşil alanlarımızı da günümüz koşullarına uygun hale getiriyoruz. Amacımız tüm yurttaşlarımızın nefes alabileceği, dinlenebileceği çok sayıda yeşil alanın olduğu bir kent yaratmak" dedi.

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