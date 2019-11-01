Kahraman polis Fethi Sekin'in doğum günü! Fethi Sekin kimdir?

2017 yılında İzmir adliyesi önünde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden kahraman polis Fethi Sekin'in bugün doğum günü. Onlarca kişinin hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki Fethi Sekin kimdir? Fethi Sekin nereli? İşte merak edilenler...

İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı sonucu şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin doğum gününde anılıyor. Fethi Sekin yaptığı kahramanlık ile onlarca hayatın kurtulması sağladı. Fethi Sekin'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki Fethi Sekin kimdir? İşte Fethi Sekin'in merak edilen hayatı...

FETHİ SEKİN KİMDİR?

Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi. Eğitimini Elazığ'da tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun oldu ve ilk görev yeri olan Kilis'e gitti. Ardından Bingöl'e atanan kahraman polis, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.

Fethi Sekin, Bingöl'den sonra İzmir'e tayin oldu ve yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı. 2017 yılında İzmir Adalet Sarayı'na yönelik düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düştü. Saygı ve sevgiyle anılan polis Fethi Sekin'in naaşı ise Elazığ'a bağlı Doğancık köyüne defnedildi.