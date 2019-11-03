Profesöre FETÖ tuzağı

DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Hatice Miraç Binnaz Demirkan, dolandırıcıların kurbanı oldu. Prof. Demirkan'ın banka hesaplarının FETÖ'ye para göndermek için kullanıldığı yalanıyla kandırıldığı ortaya çıktı

Kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak birçok kişiyi tuzağına düşüren dolandırıcılar, bu kez İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları-Onkoloji Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Hatice Miraç Binnaz Demirkan'ı hedef seçti. Bayraklı'da düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların profesör Demirkan'ın Ekim ayında 400 bin lirasını dolandırdıkları ortaya çıktı.



ESNAF ŞİKAYET ETTİ



İzmir'in Bayraklı ilçesi Özkanlar semtinde S.G. isimli bir esnaf, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişilerin banka hesaplarının FETÖ'ye para göndermek için kullanıldığı bahanesiyle dolandırıldığı şikayetinde bulundu. Yapılan şikayet üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Özkanlar karakolu ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şikayette bulunan S.G. isimli kişinin Bayraklı'da bir çöp bidonunun yanına 23 bin 500 TL ve 5 bin 300 avro bıraktığını söylemesinin ardından yürütülen çalışmalar sonucu olayın K.Ç. ve M.B. adındaki şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. İki zanlı yakalanarak gözaltına alındı.



HASTANE BAHÇESİNDE



Zanlıların sorgusu sonrası soruşturmayı derinleştiren polis, zanlıların aynı yöntemle bir profesörü de dolandırdığını belirledi. Prof. Dr. Hatice Miraç Binnaz Demirkan'ı da aynı kişilerin 400 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Kendisini polis olarak tanıtan kişilere 400 bin lira dolu çantayı hastane bahçesinde verdiğini söyleyen profesörün de dolandırıldığını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.

FATİH ŞENDİL