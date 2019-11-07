Narlıdere Metrosu’nda ilk iki istasyon birleşti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki 7,2 kilometrelik metro hattında ilk iki istasyon birbirine bağlandı.

İzmir'de yapımı süren Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki 7,2 kilometrelik metro hattında ilk iki istasyon birbirine bağlandı.2018 Haziran ayında temeli atılan Narlıdere Metrosu'nun yapımına devam ediliyor. Fahrettin Altay-Narlıdere hattındaki yedi istasyonda birden çalışan çalışma sürerken, Balçova İstasyonu ile Çağdaş İstasyonu arasındaki 860 metrelik mesafe tünel açma makinesi (TBM) ile aşılarak iki istasyonu birbirine bağlandı."Dev köstebek" diye de adlandırılan TBM'nin iki istasyonu birleştiren tüneldeki son çalışması metro inşaatında çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı.Çalışmalar tamamlandığında Bornova EVKA-3'ten metroya binen bir yolcu Narlıdere'ye kadar aktarmasız gidebilecek. İzmir'de raylı sistemin uzunluğu 179'dan 186,5 kilometreye ulaşacak.Yaklaşık 900 kişinin çalıştığı Fahrettin Altay-Narlıdere metro projesinde bugüne kadar 4 kilometreden fazla tünel açıldı. Klasik yöntem olan "Yeni Avusturya Metodu"nu (NATM) kullanılarak 3 bin 150 metre uzunluğunda tünel açıldı. NATM ile 1,5 yılda 3 bin 150 metre tünel açılırken, TBM ile 1,5 ayda 860 metre ilerleme sağlandı. Hat üzerine kurulan ikinci TBM de kazıya başladı ve 105 metre yol aldı. Böylece açılan tünelin toplam uzunluğu 4 bin 115 metreye ulaştı.