İzmir'de İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

İzmir'de Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında çalışan bir işçi, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan işçinin, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.