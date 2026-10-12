Akhisar'daki korkunç kazada şoförlerin ifadelerine ulaşıldı: Otobüs şoförü 'Geri manevra yapıyordum' dedi

"24 TON YÜKÜM VARDI, OTOBÜSÜN DURDUĞUNU FARK ETMEDİM"



Kazanın ardından boynu kırılan ve hastanede tedavisi süren çekici şoförü H.K. ise sağ şeritte saatte 80 kilometre hızla seyrettiğini savundu. Olay anını anlatan H.K. ifadesinde şu detaylara yer verdi:

"Dorsede 24 ton ağırlığında kereste vardı. Araç içinde kameram yok, alkol de kullanmıyorum. Gerekli dinlenmelerimi de yolda yaptım. Saatte 80 kilometre hızla ilerliyordum ve en sağ şeritteydim. Virajı döndüğümde bir anda otobüsü gördüm. Yüküm olduğu için devrilmemek amacıyla yavaş yavaş manevra yaptım ve direksiyonu sola kırdım. Otobüsün o anda durduğunu fark etmedim. Sıkışmıştım, beni itfaiye kurtardı. Burada, hastanede boynum kırık. Yaralı ve mağdurum. Suçlu olan otobüs şoförlerinden şikayetçiyim" ifadelerine yer verdi.

Yolcuları Bursa'dan alarak Denizli'deki bir pansiyona götürdüklerini anlatan yedek şoför M.Y. ise kaza anında arka koltukta oturduğunu söyledi. Direksiyonu saat 09.30 sıralarında devrettiğini aktaran M.Y., kaza anına ilişkin şunları kaydetti:

"Akhisar Kavşağı'ndan çıkış yapacaktık. Ben arka koltukta oturuyordum. M.A.'nın hangi şeritten ilerlediğini bilmiyorum. O sırada kavşağı kaçırınca yolcular bağırmaya başladı. Otobüs yavaşlayınca 3 dakika bekledikten sonra emniyet şeridinde olduğumuz sırada arkadan bir araç çarptı. Otobüsümüzün geriye doğru gittiğini bilmiyorum. Çarpmanın etkisiyle devrildik. Bir kişi beni çıkardı ve ambulansla hastaneye getirildim" ifadelerini kullandı.

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