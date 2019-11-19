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Haberler > İzmir > İzmir'de su kesintisi 19 Kasım Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de su kesintisi 19 Kasım Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 19 Kasım Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

19.11.2019, 11:04

'de sular ne zaman gelecek? bugünün su kesinti duyurusunu paylaştı. İZSU duyurusuna göre İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İzmirliler suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte su kesintisine dair detaylar...

BORNOVA ERZENE
19.11.2019 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA PINARBAŞI MAHALLESİ
19.11.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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