Opera binasındaki konsorsiyum çöktü

İzmir Büyükşehir’in Mavişehir’de Türkiye’nin en nitelikli konser salonunu yapma hayali suya düştü. Dünyaca ünlü Avusturyalı ortak Wagner-Biro konsorsiyumdan çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Mavişehir'de Türkiye'nin en nitelikle konser salonunu yapma hayali suya düştü. Projesi 'Ulusal Mimari Yarışma' ile belirlenen, mimarisi ve teknik donanımı ile Avrupa'daki sayılı örnekler arasında yer alması öngö- rülen Opera Binası Projesinde şok ayrılık yaşandı. Avusturyalı ortak Wagner - Biro aldığı ani kararla projeden çıktı. Edinilen bilgiye göre 163 yıllık geçmişe sahip Viyana Merkezli firmanın bu kararı almasında 2017 ve sonrasında döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve demir fiyatlarındaki artış etkili oldu. Projede zarar edeceğini düşünen firma, 18 Ocak 2019'da resmi gazetede yayınlanıp resmen yürürlüğe giren, Kamu İhale Kanunu kapsamında iş yapan yüklenici firmalara tasfiye ve devir hakkı tanıyan 7161 nolu Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasfiye Kanunu'ndan yararlanarak devir için girişimlere başladı. Önce İdareye başvuruda bulunan firma daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da görüşü alınarak yasal prosedürü tamamladı. Ardından da temeli Eylül 2018'de atılan projeyi Çağdan Mühendisliğe devrederek konsorsiyumdan resmen çekildi.

ŞOK ETKİSİ YARATTI

Merkezi Viyana'da bulunun ve sahne teknolojisi, çelikcam teknolojisi, köprüler ve özel makineler gibi alanlarda uzmanlaşan 163 yıllık Waagner-Biro'nun projeden ayrılması, Büyükşehir Belediyesi'nde şok etkisi yarattı. Beklenmeyen ayrılığın dünyadaki benzer örnekleri ile yarışma iddiası ile yola çıkan projeyi de büyük ölçüde sekteye uğratacağı öne sürüldü.



2022'DE BİTECEK

25 Eylül 2018 tarihinde temeli atılan projenin 2022 yılında bitirilmesi öngörülüyor. Yapıda 1435 kullanıcı kapasiteli ana salon ve sahneler, 437 seyirci kapasiteli küçük salon ve sahnesi, prova salonları, opera bölümü, bale bölümü, 350 seyirci kapasiteli avlu-açık performans alanı, atölyeler ve depolar, ana hizmet birimleri, idare bölümü, genel tesisler, teknik merkez ve 525 araç kapasitesine sahip otopark yer alacak. Tesis yaklaşık 73 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak.

1854 yılında kuruldu

WAAGNER-BIRO 1854 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında sembolleşen sanat mekanlarına imza attı. Sydney, Venedik, Viyana, Berlin, Moskova, Rio, Şangay gibi kentlerin opera ve tiyatro binaları, Avusturya firmasının en çok tanınan eserleri arasında yer aldı. Konsorsiyumun Türk ortağı Çağdan Mühendislik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ise 1985 yılında kuruldu. Şirket spor tesisleri, yüzme havuzları, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, fabrika binaları, uzay çatı sistemleri, toplu konut binaları, sağlık tesisleri, yurt binaları, eğitim tesisleri, konser salonu gibi çeşitli inşaat işleri yaptı. Şirketin halen devam eden işleri arasında, Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası inşaatı bulunuyor.

Egeli Sabah