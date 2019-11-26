İzmir’in orman perileri

Kişisel bakım sektörünün önde gelen iki markası güçbirliği yaptı. İzmirli iki kadın girişimci Türkan Baytekin ve Duygu Mutlu'nun güçlerini birleştirdiği Mio Olga Güzellik Salonu, yeni alışveriş merkezi Hiltown'da hizmete açıldı.

Kişisel bakım sektörünün önde gelen iki markası güçbirliği yaptı. İzmirli iki kadın girişimci Türkan Baytekin ve Duygu Mutlu'nun güçlerini birleştirdiği Mio Olga Güzellik Salonu, yeni alışveriş merkezi Hiltown'da hizmete açıldı. Açılışa ise ünlü mankenler eşliğinde tanıtılan 2020'nin saç tasarımları damga vurdu. Defilede "Orman Perisi" tasarımı alkış yağmuruna tutuldu. Yeni yılın tasarımlarında özellikle sıcak ve doğal tonlar dikkat çekti. Türkan Baytekin "2020'de renkler ve modeller günümüz doğallığında ama bir o kadar da çekici olacak" dedi. Kadını en iyi yine bir başka kadının anlayabileceğinin altını çizen Duygu Mutlu ise "En iyi kuaför ustalarının erkekler olduğu düşünülür ama biz ruha da hitap ediyoruz" dedi.