İzmir'de su kesintisi 27 Kasım Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU 27 Kasım Çarşamba tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün sular kaçta gelecek? Hangi ilçelerde sular kesik? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 27 Kasım Çarşamba İzmir su kesintisine dair merak edilenler...