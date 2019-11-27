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'de su kesintisi 27 Kasım Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 27 Kasım Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

27.11.2019, 09:43

İZSU 27 Kasım Çarşamba tarihli su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün sular kaçta gelecek? Hangi ilçelerde sular kesik? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte su kesintisine dair merak edilenler...

BALÇOVA FEVZİ ÇAKMAK, ONUR
27.11.2019 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

BALÇOVA BAHÇELERARASI
27.11.2019 saat 09:30 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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