Semih’in yüzü artık gülecek

Omuriliğinde sıvı birikmesi nedeniyle yürüyemeyen Semih’in ameliyatı için gerekli 40 bin lira toplandı. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten anne Ezgi Sarın, “Çocuğumun geleceği için bir umut doğdu” dedi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Ezgi Sarın (28) ve Akın Sarın (35) çiftinin oğlu Semih Sarın (9) omuriliğinde sıvı birikmesi nedeniyle yürüyemiyordu.



BEYİNDE HASAR



Yeni Asır'ın gündeme taşıdığı Minik Semih, yardımseverlerin desteğiyle ameliyat oldu. Ameliyatın çok başarılı geçtiğini söyleyen anne Ezgi Sarın, "Çocuğumun geleceği için bir umut doğdu. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Serinkuyu'da oturan Ezgi Sarın ve Akın Sarın çiftinin oğlu Semih Sarın, anne karnındayken boynuna kordon dolanması nedeniyle kalbi durdu. Yaklaşık 15 dakika boyunca kalbi çalışmayan Semih, doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü. 20 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen Semih'in aylar sonra oksijensizlik nedeniyle beyninde hasar oluştuğu ortaya çıktı.



YARDIM İSTEDİLER



Yürümesinde ve konuşmasında problemler oluşan Semih, 4 yaşındayken beyin daralması nedeniyle operasyon geçirdi. Operasyonu başarılı geçmesine rağmen bir süre sonra omuriliğinde sıvı biriken Semih, yürümekte zorlanmaya başladı. Semih'in yürümesi için gereken ameliyat için gereken 40 bin lirayı karşılamakta zorlanan aile, Yeni Asır aracılığıyla yardım istedi. Ameliyat parası toplanan Semih, özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdi.

MERT ALPDÜNDAR