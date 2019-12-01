  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Ödemiş'te klasik otomobil fuarı

Ödemiş'te fuarı

Ödemiş'te klasik otomobil fuarı

01.12.2019, 15:43

Murat 124 tutkunları Ödemiş'te Fuarı düzenledi. Salı pazarında gerçekleştirilen , Ödemiş Belediyesi ve Küçük Menderesli Vosvosçuların katkıları ile gerçekleşti. Fuara ve çevresinden 100’e yakın Murat 124, Vosvos, Ford, Anadol gibi nostaljik aracın katıldığı bildirildi.

Ödemişli Murat 124 tutkunlarından fuar kurulu Başkanı Önder Odabaşı, bu yıl ilkini düzenledikleri Ödemiş Klasik Otomobil Fuarı'na katılımın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Eski araç sevdası başka sevdalara benzemez. Bu bir tutkudur. Fuarımız ilk olmasına rağmen, İzmir, Aydın ve Manisa'dan da katılımcı arkadaşlarımız oldu.

Fuarın bundan sonra daha da gelişmesini umuyoruz" diyerek tüm klasik araç sevdalılarını beklediklerini ifade etti. Küçük Menderesli Vosvosçular adına açıklama yapan Melih Erakyol da, "Ödemişli Murat 124 tutkunlarının düzenlemiş olduğu 1. Klasik Otomobil Fuarı'nda Vosvoslarımız ve Vosdostlarımızla birlikteyiz. Fuarımız, hem eski araç tutkunları için güzel bir etkinlik hem de Ödemiş'in tanıtımı için araç olmuştur. Katılan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ödemiş'te klasik otomobil fuarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN