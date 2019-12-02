Eski Rum Köyü Sazak, İzmir'in Kayaköy'ü olacak

Karaburun'a bağlı Sazak Köyü, Fethiye'de her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan Kayaköy ile aynı kadere sahip olan bir Rum mübadele köyü olarak dikkat çekiyor. "Kentsel SİT Alanı" ilan edilen Sazak, koruma planı ve restorasyon sonrasında ulusal ve uluslararası turizme kazandırılacak.

Karaburun'a bağlı Sazak Köyü, Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında imzalanan nüfus mübadelesi ile Rum nüfusun boşalttığı köyler arasında bulunuyor. Bugün terk edilmiş ve hüzünlü görüntüsü ile dikkat çeken, sadece bazı sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan Sazak, İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından "Kentsel SİT alanı" ilan edildi.