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'de duygulandıran anlar! Fethi Sekin'in motosikleti ilk kez törene getirildi

İzmir'de duygulandıran anlar! Fethi Sekin'in motosikleti ilk kez törene getirildi

03.12.2019, 17:37

Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerindeki motosikletli timlerde görev alacak 65 polis, 5 haftalık kursu tamamlayarak sertifikalarını aldı. Törende İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. , Fethi Sekin şehit olduktan sonra hiç kullanılmayan motosikletine binerek şehidi andı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerine bağlı 65 kursiyer, 5 haftalık zorlu eğitimlerini tamamlayarak Bornova'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde sertifikalarını aldı. İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. da düzenlenen törene katıldı.

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