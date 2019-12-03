İzmir'de duygulandıran anlar! Fethi Sekin'in motosikleti ilk kez törene getirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerindeki motosikletli timlerde görev alacak 65 polis, 5 haftalık kursu tamamlayarak sertifikalarını aldı. Törende İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Fethi Sekin şehit olduktan sonra hiç kullanılmayan motosikletine binerek şehidi andı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerine bağlı 65 kursiyer, 5 haftalık zorlu eğitimlerini tamamlayarak Bornova'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde sertifikalarını aldı. İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın da düzenlenen törene katıldı.
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