  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir Bayraklı'da yangın faciası

'da faciası

İzmir Bayraklı'da yangın faciası

04.12.2019, 13:35

'in ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki , evinde çıkan sonucu hayatını kaybetti. Dumandan zehirlendiği belirtilen Cevriye Çalışkan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 1620 sokaktaki 3 katlı bir binanın zemin katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki 'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

'İzmir Foça'da yangın dehşeti! Anne ve oğlu öldü, baba hastaneye kaldırıldı' haberi için tıklayınız

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Bayraklı'da yangın faciası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN