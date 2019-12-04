İzmir Bayraklı'da yangın faciası

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Cevriye Çalışkan, evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Dumandan zehirlendiği belirtilen Cevriye Çalışkan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 1620 sokaktaki 3 katlı bir binanın zemin katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki Cevriye Çalışkan'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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