Başkan Soyer İzmir’in tartıştığı gökdelen ile ilgili konuştu

İzmir kamuoyunu ikiye bölen Zorlu Holding’in Konak Pasaport’a yapacağı gökdelen ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuştu. Projeye olumsuz bakmadığını söyleyen Başkan Soyer “Bu kadar büyük yatırım yapacak vatandaşı küstürmemek lazım” ifadelerini kullandı

Zorlu Holding'in Konak Pasaport'a yapacağı gökdelen, İzmir'in bir numaralı gündem maddesi oldu. Tartışmalar alevlenirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuyla ilgili ilk açıklamasını Yeni Asır'a yaptı. 60 kat olacağı ve 250 metre yüksekliğe ulaşacağı iddiaları konuşulan gökdelenle ilgili CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Konak'ın kalbine hançer saplanacak" ifadesini kullanırken Soyer, projeye olumsuz bakmadığını açıkladı. Yeni Asır'ın "Projeyle ilgili tepkiler var. Sayın Batur'un da bu yönde bir açıklaması oldu. Siz bu projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu cevaplandıran Soyer, "Burada yasal bir kazanım var. Bir hakkı var. Bu noktada neye karşı çıkılacak, niye karşı çıkılacak bilmiyorum. Ben olumsuz bakmıyorum" dedi.

'BİRAZ DAHA İNEBİLİR'

Konuyu biraz daha ince elemek gerektiğini ifade eden Soyer, "7 kat otopark gözüküyor orada belki bir bölümünü aşağıya yaptırmayı düşünmek lazım yüksekliği biraz aşağı indirmek için. Tamamı yasal hakları, kazanılmış hakları. Bu kadar büyük yatırım yapacak vatandaşı küstürmemek lazım doğrusu. Burnundan getirmemek lazım. O nedenle belki detaylı bir çalışma yapılabilir ama prensip olarak karşı çıkmayı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

BASMANE ÇUKURU ZİRVESİ

Bu arada Başkan Soyer, önceki gün İstanbul'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile İzmir'in göbeğinde uzun yıllardır bir utanç abidesi olarak duran Basmane Çukuru için masaya oturdu. Burayı İzmir'e kazandırmak istediklerini belirten Soyer, "Çok ince çalışılması gereken bir konu. Önemli bir yol kat etmeden görüşmelerle ilgili bir şey paylaşmayı doğru bulmam. İzmir için faydalı olacağına inandığım bir görüşmeydi. Burası için uğraşacağız. Bu iyi bir başlangıç noktasıydı" ifadelerini kullandı.

İZNİ CHP'Lİ BELEDİYELER VERDİ

Konak Pasaport'ta yapılacak gökdelenle ilgili imar planlarını 2008 ve sonraki süreçte CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi yapmıştı. Çeşitli meslek odalarının bu imar planlarının iptali için 3 kez açtığı dava yargıdan döndü. Sürecinin sonunda ünlü işadamı Ahmet Nazif Zorlu yönetimindeki Zorlu Holding, geçtiğimiz dönemde Konak Belediyesi'nden inşaat ruhsatı aldı.

KEMAL ZORLU: BU PROJEYLE ALAKAMIZ YOK

Öteyandan Mazhar Zorlu Holding ve Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Pasaport'taki sözkonusu arazinin kendilerinin olmadığını ifade eden Zorlu, "Zorlu Holding tarafından gerçekleştirilen bu proje ile ilgili olarak tarafımıza müracaat edilip, bilgi alınmak istenmektedir. Güçbirliği Holding ve Mazhar Zorlu Holding olarak, pasaportta gerçekleştirilecek projede herhangi bir ortaklığımız sözkonusu değildir. Bu konu ile ilişkilendirilmemiz, sadece isim benzerliğinden kaynaklanmaktadır" dedi.

BATUR: HANÇER GİBİ SAPLANACAK

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçtiğimiz günlerdeki Meclis toplantısında Zorlu Holding'in gökdelen projesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Batur, "Konak'ın kalbine hançer gibi saplanan yüksek bina! İçimize hiçbir şekilde sinmiyor. Kentin merkezinde bu tür yapıların yapılmasına karşı bir anlayış içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

'EMSALİ UYGULAYACAĞIZ

Gökdelen projesini İzmirlilerin bir kısmı desteklerken, bir kısmı da doğru bulmuyor. Konuyla ilgili Mimarlar Odası İzmir Şubesi de kentin merkezine bu kadar yüksek binaların inşa edilmesinin doğru olmadığı belirterek, projeye karşı çıktı. Şirketin CEO'su Ömer Yüngül ise, "Projenin her şeyi hazır. Ancak ne zaman başlayacağımız belli değil" dedi. Yüngül, "İster 150 kat yaparsın, ister 2 kat yaparsın. Oradaki emsali uygulayacağız. Ama 60 kat diye bir şey yok" dedi.

ERHAN GÜLENÇ