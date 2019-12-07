Hatırası kalbinde ismi okulunda

Geçtiğimiz yıl uğradığı bıçaklı saldırıda şehit olan polis memurunun adı, eşinin çalıştığı okul ile ölümsüzleşti. Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu Müdürü Aysun Çelik, “Bu acının da, bu gururun da tarifi yok” diyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde 6 Mart 2018'de bıçaklı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in (47) adı, eşinin görev yaptığı okula verildi.



KÜÇÜĞÜ 6 YAŞINDA

3 yıldır Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'nda görev yapan Aysun Çelik (39), ilk zamanlar eşinin adını taşıyan tabelaya bakmakta zorlandığını, soranlara okul adını söyleyemediğini anlattı. Şimdi artık bakabildiğini ve eşiyle gurur duyduğunu belirten Çelik, "Okulumu önce de çok seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum" dedi.

ASKER KAÇAĞI ÇIKTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Çelik, Bornova'da GBT sorgusu yaptığı sırada, asker kaçağı saldırgan tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu şehit olmuştu. 17 yıllık evli ve iki çocuk babası Mehmet Çelik, Işıkkent Polis Şehitliği'nde toprağa verilmişti. 25 yıllık polis memuru olan Mehmet Çelik'in okul müdürü eşi Aysun Çelik ile kızı Melike (16) ve oğlu Emir (6) Çelik, babalarının yokluğuna alışmaya çalışıyor.





"İLK GÜNLER TABELAYA BAKAMADIM"

Aysun Çelik'in görev yaptığı Karacaoğlan Mahallesi Ortaokulu'nun adının, 'Mehmet Çelik' olması için veliler, öğrenciler ve öğretmenler imza toplayıp başvurmuş. Kendisinin sonradan haberdar edildiğini belirten Çelik, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlk günlerde çok zor oldu. Özellikle tabelaya bakamadım. Sürekli başım yerde içeri girdim. Sonra okulun adını uzun bir süre söyleyemedim. Telefonda bile sorduklarında, söyleyemedim. Artık söyleyebiliyorum. Okulun tabelasına bakabiliyorum. Evet, gurur duyuyorum. Acısı ile birlikte. Eşimin adını taşıyan bir okulda çalışmak bana gurur veriyor. Zaten her zaman onunla gurur duydum. Beden olarak yanımda olmayabilir ama ben hep onu yanımda hissediyorum. Bir şekilde benimle. Farklı bir duygu. Bütün gün buradayım. Çocuklarla vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Okulumu önce de çok seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum.