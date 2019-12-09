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'daki renkli heykeli kaldırıldı

İzmir Urla'daki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

09.12.2019, 17:46

'in ilçesinde, ressam 'a ait bir işletmede sergilenen "Zeybek" adlı metal heykeli gelen tepkiler üzerine bugün kaldırıldı.

Urla'da, ressam Turgut Kahraman'a ait bir işletmede sergilenen "Zeybek" adlı metal Atatürk heykeli, renkleri nedeniyle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Tepkiler üzerine heykel bugün kaldırıldı.

İşletme sahibi Kahraman, yaptığı açıklamada, Anadolu'daki kilimlerde kullanılan renklerle bir heykel yaptıklarını belirterek, "Başka yere çektiler, üzgünüm." ifadesini kullandı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da bir işletmenin bahçesindeki Atatürk heykelinin kendileriyle bir ilgisinin olmadığını vurguladı.

AA

İzmir'de Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki Atatürk heykeline tepki yağdı

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