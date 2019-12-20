CHP’li Tuncay Özkan’ın ‘asansör’ pişkinliği

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'la birlikte partisine mensup belediyeleri ziyaret ederek asansör denetim işini bir asansör kürsüye gelen Özkan, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek yerine AK Parti milletvekillerine "asansör işi mi yapıyorsun, skandalına ilişkin sorular hala yanıt bekliyor. Kılıçdaroğlu'nun da duymazlıktan geldiği skandalla ilgili ise kamuoyu sör firmasına vermeleri için dayatmada bulunduğu ortaya çıkan ve sorulara yanıt vermeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 'pişkin' tavrını Meclis Genel Kurulu'nda da sürdürdü. 2020 yılı bütçesini eleştirmek üzere sun, belediyelerimize gitsin müracaat etsin, ona da verirler. Merak etmeyin" diye karşılık verdi. Yeni Asır gazetesinin ortaya çıkardığı asansör rantı skandalı- "Asansör denetimlerinin partiniz eliyle bir firmaya yönlendirilmesi belediyecilik anlayışına uygun mu? Etik olmayan bir davranışla, bir firmanın temsilcisi gibi belediyeleri ziyaret eden, hatta baskı altına alan vekiliniz hakkında herhangi bir yaptırımınız olacak mı?" sorularının yanıtlanmasını bekliyor.

Muharrem İnce'nin "tatil çetesi" dediği Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, 500 milyon TL'lik rantın peşinde!