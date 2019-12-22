Hizmet abidesi 'yüce' aile

Hep ilklere imza atan İzmirli Mazlume Yüce, Türkiye’nin ilk kadın ‘Noter’i, ilk kulüp başkanı, Anneler Günü’nün ülkemizdeki yaratıcısı ve bir partinin İzmir’deki kurucusu olarak tarihe geçti. Oğlu Uğur Yüce ise bayrağı göndere yükseltti

EGE'NİN UNUTULMAZ SİMALARI-7 / GÜRKAN ERTAÇir hizmet abidesi aile arıyorsanız çok uzağa gitmeye gerek yok, İzmirli Yüce'lere bakmanız yeterli. Anne Mazlume Yüce, yaşantısı boyunca bir kadının sosyal faaliyetlerde nasıl zirveye çıkacağının, neler başarabileceğiin örneğini vererek tarihe geçti. Yüce, Türkiye'nin ilk kadın Noter'i, ilk kadın kulüp başkanı ve bir büyük partinin kurucusu ve Anneler Günü'nün mucidi olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. İzmir doğumlu Mazlume Yüce, henüz okul yıllarında üstün hitabet gücü, saygılı, dürüst tavırlarıyla dikkat çekti.Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirip Ankara Barosu'na giren ilk avukat ve 1954'de ise Anadolu'nun 'İlk Kadın Noter'i olan Mazlume Yüce, ayrıca 1914 yılında kurulan bir zamanların futboldaki ulu çınarı Ülküspor Futbol Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaparak Türkiye'de 'İlk Kadın Futbol Kulübü Başkanı' oldu. 1961'de İzmir'de kurulan Adalet Partisi'nin kuruluşuna önayak olan ve partinin kuruluş tüzüğünü yazan kişi olan Yüce'nin zirveye çıkardığı başarı öyküsünü Çeşme'den sevgili arkadaşım Uğur Yüce göndere çıkardı, hizmet ağına yeni eserler koymayı da sürdürüyor.Mazlume Yüce Türkiye'nin ilk kadın noteri, İzmir'de Demokrat Parti'nin kurucularındandı. Türk Kadınlar Birliği'nin kurucusu, Anneler Günü'nün mucidiydi. İzmir doğumlu Mazlume Yüce, henüz okul yıllarında üstün hitabet gücü, saygılı, dürüst tavırlarıyla dikkat çekti. Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirip Ankara Barosu'na giren ilk avukat ve 1954'de ise Anadolu'nun 'İlk Kadın Noter'i olan Mazlume Yüce, ayrıca Ülküspor Futbol Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaparak Türkiye'de 'İlk Kadın Futbol Kulübü Başkanı' olmuştur. 1961'de İzmir'de kurulan Adalet Partisi'nin kuruluş tüzüğünü yazan kişi olan Yüce, Çeşme Ilıca Şantiye Plaj Evleri'nin de kurucuları arasındaydı.1940 yılında doğan Uğur Yüce'nin hizmetleri saymakla bitmez. İsviçre'nin İzmir Fahri Konosolosu'dur. 1991 yılında Ege Üniversitesi Fahri Doktorluk, 1995 yılında Fransa Hükümeti Legion d Honneor Nişanı,1998'de İzmir İleri Teknoloji Üniversitesi Fahri Doktorluk,1999'da Fransa Hükümeti'nce Officier de I'ordre Nationale du Merite Nişanı verildi.1975-1979 Devlet Planlama Teşkilatı Bilgisayar ve Elektronik Komitesi üyesi, 1979-1983 Türkiye Bilgi İşlem Hizmetleri Derneği (kurucu başkan), 1987-93 Ege Bölgesi Sanayi Odası (1987-91 Yönetim Kurulu Başkanı), 1988 Devlet Planlama Teşkilatı Bilişim İhtisas Komisyonu üyesi, 1988- 1992 İzmir Teknopark (Kurucu Başkanı), 1991-2001 ve 2006- 2008 PETKİM Yönetim Kurulu Başkanı, 1993-1999 İzmir Büyükşehir Belediyesi başdanışmanı, 1997-2005 Ege Bölgesi Kalkınma Ajansı AŞ ve EGE Ekonomisini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Üniversitesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi Kurucu Başkanı, 2003- 2004 DPT-4. İktisat Kongresi İcra Kurulu Üyesi, DPT- İzmir Kalkınma Ajansı Meclis Üyesi, 1998 -2001 EGİAD Danışma Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı, 1993- 2014 Enda Enerji Holding A.Ş'nin Ceo'su, İzmir Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyesi, İzmir Kent Değerlerini Koruma Komitesi Başkanı. Halen Tarkem Tarihi Kemeraltı Yatırım Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilli. Ayrıca, 2008'den bu yana Beyaz Nokta Gelişim Vakfı'nı Mütevelli Heyet Üyesi olarak destekliyor. Yüce aileye yüce övgülerle.MAZLUME Yüce'nin oğlu Uğur Yüce, annesinin 94 yaşında ebediyete göçerek bıraktığı hizmet bayrağını göndere taşıdı. Uğur, ekmeğini taştan çıkartan, zekasıyla iş gücünü birleştiren müstesna bir insan. Çocukken, mahallelerinin muhtarı Sami Bey'den bisikletini kiralayan Uğur, arkadaşlarını parayla bindirerek harçlığını çıkarırdı. Cambaz geldiğinde de teyzesine koşar, un kurabiyesi yaptırıp satar ve hatırı sayılır para kazanırdı. Kimi zaman da dükkanlara yük taşırdı. 20 yaşında cebi delik gittiği Paris'te caddelerde krep pişirip satmış ve nafakayı doğrultmuştu.